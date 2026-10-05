Около 500 школ во Франции полностью или частично закрылись из-за беспорядков

Во Франции 5 октября полностью или частично закрылись около 500 школ из-за протестов учеников.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Министерства образования страны.

Отмечается, что это составляет от 10 до 13% от всех школ страны.

За прошедшую неделю сожжено или разграблено 24 учебных заведения. В ходе беспорядков пострадали 78 сотрудников образовательных учреждений.

Старшеклассники выступали среди прочего против нехватки учителей и переполненных классов. Протесты переросли в погромы, поджоги, избиения силовиков и педагогов, пишет РТ.