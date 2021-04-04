Номер телефона основателя компании Facebook Цукерберга попал в интернет из-за утечки данных

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В интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети, сообщают "Известия" со ссылкой на газету New York Post.

Как пишет Bloomberg, доступ к базе данных пользователей Facebook могли получить даже те, кто имеет только базовые навыки работы с информацией в интернете.

Технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл сообщил об этой утечке 3 апреля. Он уточнил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которая была исправлена, как утверждает Facebook, в 2019 году. В процесс оказались вовлечены пользователи 106 стран, в том числе 10 млн россиян.

Фото: Global Look Press/Christophe Morin/"Известия"