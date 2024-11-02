несколько десятков туристов из РФ заразились неизвестным вирусом в Турции

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На одном из самых популярных у российских туристов турецком курорте вспыхнула эпидемия мощного вируса.

По данным SHOT, десятки туристов в отелях Белека подхватили болезнь, основным симптомом которой является высокая и несбиваемая температура.

В больницах пострадавшим пытались снизить температуру обычными средствами, но они оказались бессильными против неизвестного вируса. Только капельницы с сильнодействующими лекарствами смогли помочь сбить температуру с сорока градусов.

Врачи отмечают, что острая фаза болезни длится 4-5 дней, затем наступает облегчение. Предполагается, что это может быть новая версия коронавируса, но ученым пока не удалось установить это абсолютно точно.

Туристический сезон в Турции заканчивается, но заполняемость отелей очень высокая, под 100%. Многие туристы заболевают уже по прилету домой. Инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней, пишет Смотрим.