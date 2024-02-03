Написанную The Beatles картину продали на торгах за $1,74 млн

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Написанная участниками группы The Beatles картина ушла с молотка за 1,7 миллиона долларов. Аукцион провел дом Christie’s в Нью-Йорке, сообщает издание Yomiuri.

Картину под названием «Образы женщины» Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон создали во время их гастролей по Японии в 1966 году. В перерывах между концертами артисты были вынуждены проводить все время в отеле «Хилтон». Именно тогда они и решили написать картину.

«Образы женщины» созданы акварелью и маслом на японской бумаге. На полотне стоят автографы всех участников популярной рок-группы. Размеры картины — 58 на 78 сантиметров.

Первоначальная стоимость лота составила 400-600 тысяч долларов, однако финальная ставка превысила все ожидания экспертов, пишет ОСН.