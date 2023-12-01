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На Земле произошла сильная магнитная буря

1 декабря 2023 22:56
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На Земле произошла сильная магнитная буря

Ей присвоен уровень G3.

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечают, что буря началась на планете с 12 часов по московскому времени. Она продолжится и в субботу, 2 декабря, но будет более слабой — уровень G1.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале. Максимальный уровень — G5. При нем возможны проблемы с электросетью, неполадки в работе спутников и радиосвязи, пишет Смотрим.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина ранее говорила, что сильная магнитная буря может вызвать полярное сияние в Москве. Возможно это в том случае, если небо будет безоблачным.

В начале ноября в ряде российских регионов можно было наблюдать ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет.

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