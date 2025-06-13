На Земле началась внезапная магнитная буря

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На Земле зафиксирована магнитная буря средней интенсивности, которая ранее не прогнозировалась. Отмечается, что в течение дня она может усилиться. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 04:00 не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3», — передает лаборатория ИКИ РАН в telegram-канале. Специалисты отметили, что уровень G2.3 превышает средние значения и находится выше порога, при котором начинают проявляться заметные воздействия на энергосистемы и ухудшается распространение радиосигналов, пишет Ура.ру.

Причины текущей магнитной бури пока остаются неясными. В последние часы приборы фиксировали значительное увеличение плотности плазмы и усиление магнитного поля в солнечном ветре, окружающем Землю. При этом скорость плазмы, являющаяся основным признаком приближения выбросов массы или потока вещества из корональных дыр, не возросла. Кроме того, сегодняшнюю магнитную бурю ученые не прогнозировали, добавили в лаборатории.

Также, согласно данным специалистов, в ночь на 14 июня ожидалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры. Она отчетливо наблюдается в южной части солнечного диска. Можно полагать, что сейчас Земля подвергается воздействию плотного потока солнечного вещества, исходящего с периферии корональной дыры. При этом продолжительность и возможную силу сегодняшней магнитной бури сложно прогнозировать, заключили в лаборатории.