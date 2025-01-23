На Солнце произошел редкий выброс черной плазмы

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На Солнце в среду произошел выброс черной призрачной структуры, говорится в публикации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета", — говорится в публикации.

Как следует из материала, такие цвета обычно дает нейтральный водород. Ученые предположили, что холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода был выброшен в результате вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы наблюдалось в течение трех часов, а затем рассеялось и исчезло.

Ранее в январе руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что на Солнце произошли три мощные вспышки высшего балла Х. Он уточнил, что взрывная активность сосредоточена в одной солнечной области номер 3947, расположенной на востоке звезды в северном полушарии и в настоящее время постепенно перемещающейся в сторону линии Солнце — Земля. На данный момент этот центр удален от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, рассказал ученый. По его словам, такое расположение центра при некотором стечении обстоятельств не исключает воздействие вспышек на планету, пишет РИА Новости.