На одном из китайских заводов робот вышел из строя и попытался напасть на рабочих

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На заводе в Китае робот вышел из строя и попытался напасть на рабочих, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда автоматизированная система вышла из-под контроля. На записи видно, как закрепленный на миниатюрном кране робот внезапно начал совершать хаотичные движения, размахивая механическими манипуляторами с нарастающей силой.

Ситуация стала по-настоящему опасной, когда робот начал двигаться вперед, пытаясь освободиться от креплений. Лишь физическое воздействие на кран позволило в конечном итоге остановить вышедшую из строя машину.

Специалисты предполагают, что причиной нештатной ситуации мог стать как технический сбой, так и человеческий фактор. Возможными причинами называют программную ошибку, механическую неисправность или неправильные действия операторов. Представители завода пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

Фото: pxhere.com