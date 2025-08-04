Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

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Мощнейшая за полтора месяца вспышка (уровня М2.9) произошла на Солнце. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам учёного, вспышка стала следствием самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток зафиксировано 35 вспышек, однако до класса M солнечная активность достигла впервые.

Пока последствия для геомагнитной обстановки на Земле остаются неопределёнными. По предварительным данным, выбросов солнечной массы в направлении нашей планеты не зафиксировано.