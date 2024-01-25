«Мисс Япония» стала этническая украинка

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Победительницей конкурса «Мисс Япония» 2024 года стала уроженка украинского Тернополя Каролина Сиино. Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии, но и самой старшей - ей 26 лет, пишет Би-Би-си.

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в самой обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет.

Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны, почувствовав себя японкой «как в разговорах, так и в мыслях», но, взрослея, стала с сожалением замечать, что все видят: она выглядит не так, как местные девушки.

Каролина подала заявление на конкурс «Мисс Япония» после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы «создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности».

Как бы то ни было, но тот факт, что Каролина — первая не японка, ставшая «Мисс Япония», подлил масла в огонь споров о том, что же все-таки означает быть японцем, пишет asiaplustj.info.