Минюст США предъявит Boeing обвинение в мошенничестве

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Министерство юстиции США намерено предъявить компании Boeing обвинение в мошенничестве, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечается, обвинение будет предъявлено в связи с двумя смертельными авиакатастрофами с участием лайнеров Boeing 737 Max.

По данным источника, на встрече с семьями жертв авиакатастроф и их адвокатами минюст сообщил, что до конца недели корпорация Boeing должна будет принять решение о признании или непризнании себя виновной в предъявленных обвинениях.

Во встрече принимали участие сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством министерства юстиции США и прокуратуры Северного округа Техаса, передает РИА Новости.

Минюст США и корпорация Boeing отказались комментировать ситуацию.

В течение последних месяцев авиастроительная компания Boeing часто оказывается в центре скандалов. Инциденты с лайнерами компании происходят по всему миру на постоянной основе, пишет Смотрим.