Более 20 тысяч мальков рыб выпустили в Волгу в Самаре
В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина
Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября
В Самаре проводят проверку из-за жалоб на плесень в завтраке у учащихся гимназии
28 новых саженцев елей высадили на Аллее дружбы народов в Самаре
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями
Потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 1999 года
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября

21 октября 2025 10:58
99
Причиной этому, в том числе, станет новолуние. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Условия наблюдения Орионид в 2025 году благоприятные. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года», — указано в сообщении. Оно опубликовано на сайте планетария. Отмечается, что луна не сможет помешать наблюдению метеоров.

Ориониды — метеорный поток, связанный с частицами кометы Галлея, ежегодно достигает максимума в октябре. В 2025 году его пик совпадает с новолунием в ночь с 20 на 21 октября, что создает идеальные условия для наблюдений: ожидается до 20 метеоров в час, а отсутствие лунного света позволит увидеть даже самые слабые вспышки. Активность потока длится с 2 октября по 7 ноября, пишет Ура.ру. 

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
