Меркель отказалась от предложения о работе в ООН

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на бюро бывшей главы правительства, передает РИА Новости.

Меркель "позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", цитирует агентство заявление бюро Меркель.

Ранее агентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Гутерреш направил предложение Меркель письменно, однако в ООН считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.

Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.

Фото из открытых источников