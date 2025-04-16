магнитная буря силой пять баллов накроет Землю 17 апреля

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Середина апреля 2025 года уже преподнесла немало сюрпризов в виде всплесков солнечной активности и вспышек на светиле. Впереди — новая магнитная буря, которую синоптики и астрономы прогнозируют на 17 апреля 2025 года, пишет Ура.ру.

Солнечная активность в апреле достигла очередного пика и привела к формированию магнитных бурь, которые, по прогнозам ученых, затронут Землю 17 апреля. Прогнозируемый уровень — более пяти баллов по шкале геомагнитной активности, что соответствует красному, опасному уровню.

Вероятность возникновения магнитных бурь в этот день составляет 55%, для спокойной магнитосферы — только 15%, а вероятность умеренных возмущений — около 30%. В такие дни рекомендуется быть внимательнее к своему самочувствию, особенно метеозависимым людям.

Интересно, что текущая конфигурация межпланетного магнитного поля создает благоприятные условия для появления полярных сияний. В ночь с 16 на 17 апреля жители северных регионов России и других стран могут стать свидетелями красивого природного явления — ярких северных сияний, которые могут быть заметны даже в нестандартных широтах.

Вторая половина апреля обещает быть весьма насыщенной по уровню геомагнитных возмущений. Согласно предварительным прогнозам, 17 апреля ожидается умеренное повышение активности — индекс геомагнитной возмущенности будет близок к желтому уровню (3 балла по шкале). Уже 18 апреля значения достигнут 4 баллов — это оранжевый уровень, когда магнитное поле чувствительно меняется.

Далее, 19 и 20 апреля геомагнитная ситуация нормализуется (зеленый уровень), но уже с 22 по 25 апреля синоптики прогнозируют сильные магнитные бури — красный уровень, 5 баллов. После 25 апреля ситуация стабилизируется, и магнитосфера вновь станет спокойной.