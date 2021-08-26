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Лето 2021 года побило рекорды за всю историю наблюдений на земном шаре

26 августа 2021 11:51
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Лето 2021 года побило рекорды за всю историю наблюдений на земном шаре

Погода летом 2021 года удивила своими высокими температурами не только самарцев, но и жителей всего земного шара. Так, июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений на Земле по оценке климатологов NOAA, сообщили в Приволжском УГМС. 

В июле глобальная температура была самой высокой за 142-летний период наблюдений (NOAA) c 1880 года ( температура поверхности была на 0,93 ° C выше среднего значения за 20 век). По прогнозу глобального годового рейтинга температур NCEI, возможно что 2021 год войдет в число самых теплых лет.  А вот глобальная температура суши в 2021 году была на 1,40 ° С выше среднего и превысила предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, на 0,17 ° C, сообщает ГТРК Самара.

"В региональном плане самый теплый июль за всю историю наблюдений был в Азии, он превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2010 году. В Европе был второй самый теплый июль (вместе с 2010 годом) за всю историю наблюдений, уступив рекордно теплому июлю в 2018 году. Между тем, температура июля в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании вошла в десятку самых теплых за всю историю наблюдений", - сообщили синоптики. 

К слову, в предстоящие сутки в Самарской области погода ухудшится. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, шквалистое усиление ветра. Ближе к концу рабочей недели погода наладится, температура воздуха прогреется до 32 градусов, осадков не будет, сообщает «Приволжское УГМС».

Теги: аномальная жара погодные аномалии УГМС

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