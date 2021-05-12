Лавров заявил о необходимости созыва  ближневосточного "квартета" 

106

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил в среду в Москве с генсеком ООН Антониу Гуттерешем ближневосточную проблему, заявил, что наиболее острой задачей в нынешней ситуации в регионе является созыв "квартета" международных посредников, передает РИА Новости.

"...Гибнут люди с обеих сторон, продолжаются односторонние действия, избегать которых призывал неоднократно СБ ООН и "квартет" международных посредников. Мы сегодня, по-моему, пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - России, США, ООН, ЕС", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ООН

Он отметил, что "мы доверяем генсекретарю, как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать".

"Говорили мы о том, что эту встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел", - добавил Лавров. "Надеюсь, что генеральный секретарь с его опытом и дипломатическим искусством сможет создать для этого необходимые условия", - подчеркнул он.

На этой неделе резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа.

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС