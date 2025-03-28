Кот из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост

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Кот породы мейн-кун из американского штата Миннесота попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему длинному хвосту, сообщается на сайте Книги рекордов.

Мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс является обладателем самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних котов: ветеринары установили, что его длина составляет 46,99 сантиметра.

"После того, как ветеринары измерили его хвост, они определили, что его длина составляет целых 18,5 дюймов (46,99 см), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)", – следует из сообщения.

Отмечается, что порода пушистого рекордсмена – мейн-кун – является самой крупной среди домашних кошек. Представителям этой породы необходимо около пяти лет, чтобы достичь окончательных размеров, поэтому вполне вероятно, что Мистер Пагсли Аддамс, которому всего два года, может стать еще больше, пишет Смотрим.