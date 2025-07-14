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Количество вспышек на Солнце увеличилось

14 июля 2025 09:40
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количество вспышек на Солнце увеличилось

За последние несколько дней, по данным ученых, на поверхности Солнца участились вспышки. На звезде — повышенная активность, из-за чего индекс солнечной активности приближается к «красным» значениям, пишет URA.RU.

«Прямо сейчас, опять же вопреки некоторым сообщениям, риски сильных магнитных бурь или существенного повышения радиационной нагрузки на космические аппараты пока отсутствуют», — отметили ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ. «Тем не менее, первая половина предстоящей недели может быть очень динамичной».

Остается лишь наблюдать за вспышками на Солнце: на текущий момент индекс солнечной активности оценивается в 6,1 баллов из 10. За ночь на звезде зафиксировали пять небольших вспышек класса С. Информации о том, что они как-то повлияют на геомагнитную активность — нет.

Ближайшая магнитная буря ожидается на следующей неделе, 22-23 числа. Пока что это — единственный шторм, который ученые прогнозируют на ближайший месяц. 21, 28, 28 июля, а также 1, 2, 7 и 8 августа ожидается незначительное повышение геомагнитной активности, которая не должна достигнуть «красных» значений и повлиять на здоровье людей.

Однако прогноз на такой большой срок может оказаться неточным. К тому же, из-за повышенной активности на Солнце, возрастает вероятность геомагнитного шторма, который пока что трудно спрогнозировать. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять, чего ждать от геомагнитной активности в ближайшие дни.

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