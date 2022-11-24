Илон Маск ускорил Twitter

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Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск заявил об увеличении скорости работы соцсети. По словам миллиардера, изменения будут особенно заметны пользователям, проживающим вдали от США.

"Вы можете заметить небольшие, а иногда и значительные улучшения в скорости работы Twitter​​​, — написал Маск в своем твиттере. — Это будет особенно заметно в странах, удаленных от США".

Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по покупке Twitter 27 октября. Сразу после этого бизнесмен уволил ключевых топ-менеджеров соцсети и сократил штат с примерно 7500 до 2750 сотрудников, а тем, что остались, запретил работать удаленно и отменил льготы.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Маск также задумал "массовые сокращения" серверов Twitter. По данным The New York Times, закрыться может один из трех основных дата-центров платформы в США. Речь идет о центре обработки данных SMF1, который находится в городе Сакраменто, штат Калифорния, пишет Смотрим.