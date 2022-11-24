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Илон Маск ускорил Twitter

24 ноября 2022 13:08
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Илон Маск ускорил Twitter

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск заявил об увеличении скорости работы соцсети. По словам миллиардера, изменения будут особенно заметны пользователям, проживающим вдали от США.

"Вы можете заметить небольшие, а иногда и значительные улучшения в скорости работы Twitter​​​, — написал Маск в своем твиттере. — Это будет особенно заметно в странах, удаленных от США".

Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по покупке Twitter 27 октября. Сразу после этого бизнесмен уволил ключевых топ-менеджеров соцсети и сократил штат с примерно 7500 до 2750 сотрудников, а тем, что остались, запретил работать удаленно и отменил льготы.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Маск также задумал "массовые сокращения" серверов Twitter. По данным The New York Times, закрыться может один из трех основных дата-центров платформы в США. Речь идет о центре обработки данных SMF1, который находится в городе Сакраменто, штат Калифорния, пишет Смотрим.

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