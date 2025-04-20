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Китай сохраняет лидерство в развитии сетей нового поколения.
Huawei и China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G со скоростями до 10 Гбит/с в Китае
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Huawei и China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G со скоростями до 10 Гбит/с в Китае

20 апреля 2025 18:56
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Китай сохраняет лидерство в развитии сетей нового поколения.

Huawei в сотрудничестве с сотовым оператором China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G (10 Gigabit, это не мобильный 10G) в районе Сюньань провинции Хэбэй, Китай, сообщает iphones.ru со ссылкой на MyDrivers.

Этот регион, расположенный рядом с Пекином, считается одним из важнейших технологических хабов Китая. Здесь была внедрена сеть на основе технологии 50G PON, которая обеспечивает в данном случае десятикратный рост пропускной способности с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с на одного пользователя. Задержка при передаче данных также минимизирована до 3 мс.

Фактическая скорость загрузки в этой сети составила 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. Это заметно превосходит нынешние стандарты домашнего интернета и открывает путь к более широкому использованию ресурсоемких технологий, вроде видео в 8K, облачных платформ, виртуальной и дополненной реальности.

Китай сохраняет лидерство в развитии сетей нового поколения: по состоянию на январь 2025 года в стране насчитывалось 4,25 миллиона  базовых станций 5G — больше, чем в любой другой стране. 

 

Фото:  freepik.com

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