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Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды

20 января 2025 09:39
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Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды

Власти Гренландии намерены взимать плату за прохождение судов через ее воды в Арктике. Об этом в интервью РИА Новости сказал гренландский депутат Куно Фенкер, отметив, что у Гренландии должна быть возможность для проверки рыболовных судов вокруг острова.

При этом Куно Фенкер привел в пример Российскую Федерацию.

"Мы должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое", – приводит РИА Новости слова Фенкера.

Ранее он согласился с мнением избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Дания не имеет законных прав на владение Гренландией.

 

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