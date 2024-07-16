Гендиректор Xiaomi объявил об открытии нового завода , который производит смартфоны вообще без людей

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил об открытии нового завода компании в Пекине. Главная его фишка — это полная автоматизация. Он работает 24 часа в сутки, без выходных. Смартфоны собирают роботы, они же следят и за качеством продукции, сообщает iphones.ru со ссылкой на New Atlas.

Хотя на заводе есть люди, которые следят за его работой, в сборке смартфонов они не принимают участие.

Предприятие оснащено 11 производственными линиями, на которых будут выпускаться флагманы Xiaomi MIX Fold 4 и MIX Flip. На сборку одного смартфона отводится три секунды. Завод рассчитан на выпуск 10 млн смартфонов в год.

Компания утверждает, что завод сам может оптимизировать собственные процессы, чтобы «развиваться самостоятельно».

"Самое впечатляющее — это то, что эта платформа может выявлять и решать проблемы, а также помогать совершенствовать производственный процесс. Это действительно невероятно! Эта платформа поразила наших коллег, когда они впервые ее увидели", - Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi.

В частности, интеллектуальная производственная платформа Xiaomi Pengpai, которая является «мозгом» завода, может самостоятельно принимать решения по важным вопросам, включая закупку и доставку компонентов.

Фото: pxhere.com