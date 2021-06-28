Флорида: число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания выросло до 10

101

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания во Флориде выросло до 10, судьба 151 человека остается неизвестной. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает ТАСС.

"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - сказала она.

Кава подчеркнула, что сотрудники правоохранительных служб округа вместе с родственниками пытаются установить, не могли ли пропавшие в момент обрушения находиться в другом месте.

Спасательная операция продолжается.

"Они продолжают работать с использованием всех ресурсов, которые есть в их распоряжении, чтобы полностью исследовать территорию - это камеры, собаки, эхолокаторы. Это также тяжелая техника, которая начнет разбор завалов", - сказала она.

В понедельник пошел уже пятый день спасательной операции.

Фото: Денис Акишев/ТАСС