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Флорида: число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания выросло до 10

28 июня 2021 21:07
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Судьба 151 человека остается неизвестной.

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания во Флориде выросло до 10, судьба 151 человека остается неизвестной. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает ТАСС.

"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - сказала она.

Кава подчеркнула, что сотрудники правоохранительных служб округа вместе с родственниками пытаются установить, не могли ли пропавшие в момент обрушения находиться в другом месте.

Спасательная операция продолжается.

"Они продолжают работать с использованием всех ресурсов, которые есть в их распоряжении, чтобы полностью исследовать территорию - это камеры, собаки, эхолокаторы. Это также тяжелая техника, которая начнет разбор завалов", - сказала она.

В понедельник пошел уже пятый день спасательной операции.

 

Фото:    Денис Акишев/ТАСС

Теги: жертвы обрушение здания Флорида

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