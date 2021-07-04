Джефф Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской лётчицей Уолли Фанк

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Джефф Безос сообщил в своём Instagram, что полетит в космос вместе с 82-летней американской лётчицей Уолли Фанк, передает iphones.ru со ссылкой на CNN.

Женщина проходила в 1960-х годах подготовку для пилотируемых полётов в космос по программе «Меркурий-13». Среди всех участниц группы она была одной из лучших. Однако программа была отменена и никто из добровольцев в космос не полетел.

После этого Уолли Фанк работала лётным инструктором, а затем стала сотрудником Федерального управления гражданской авиации (FAA). Там она занималась расследованием авиакатастроф.

"Они сказали мне, что я справилась лучше и выполнила работу быстрее, чем любой из парней. Я четыре раза обращалась к НАСА. Я говорила, что хочу стать космонавтом, но меня никто не взял. Я не думала, что когда-нибудь поднимусь наверх. Для меня это большое приключение" - цитата Уолли Фанк из публикации Безоса в Instagram.

О планах полететь в космос основатель Amazon сообщил в начале июня. Сам полёт запланирован на 20 июля этого года. Вместе с Джеффом полетит его брат, Уолли и победитель аукциона.

Фото: iphones.ru