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Богатейший человек мира Джефф Безос заявил, что суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел его ожидания. Своими впечатлениями от полета на аппарате принадлежащей ему компании Blue Origin предприниматель поделился во вторник на пресс-конференции, передает ТАСС.

Предприниматель подчеркнул, что его удивило то, "насколько естественным" оказалось для него ощущение невесомости.

"Атмосфера [Земли] - огромная, - продолжил Безос. - Но когда оказываешься над ней, осознаешь, что она очень тонкая, маленькая и хрупкая и мы вредим ей, перемещаясь по планете". "Одно дело - понимать это, и совсем другое - увидеть собственными глазами <...>", - заключил он.

Blue Origin во вторник осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту.

Среди них, помимо Безоса, был его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос.

Фото: соцсети