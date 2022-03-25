Доля российских поставок газа в германию до конца марта снизится с 55% до 40%

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Об этом сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на внутренний документ германского Министерства экономики. По данным издания, это стало возможным "из-за изменений в закупках газа". Также это связано с тем, что российские поставщики "приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке".

В среду Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует.

По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы, передает Радио Маяк.