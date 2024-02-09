Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети Х превысило 50 млн

247

Число просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону за 5 часов после публикации достигло 50 млн.

Количество репостов составляет 155 тыс, пользователи оставили 33 тысячи комментариев и поставили 475 тыс отметок «нравится».

Ранее в этот день также на сайте Кремля было опубликовано полное интервью Путина журналисту Карлсону. Среди прочего российский лидер дал небольшую историческую справку о том, как складывалась Киевская Русь, а позже — единое российское государство с центром в Москве, а также назвал предпосылки развития украинизации и национализма на территории Украины, пишут "Известия".