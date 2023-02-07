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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3419, число раненных при этом достигло 20 534 человек. Об этом 7 февраля сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

Он также добавил, что доставке помощи в регионы сейчас препятствуют погодные условия. По словам Октая, на данный момент Турция в связи с трагедией уже получила помощь от 14 стран.

«На местах работают спасательные группы в составе 12 181 человека», — уточнил вице-президент в разговоре с журналистам.

Ранее 7 февраля сообщалось, что российские спасатели, отправившиеся на помощь в Турцию, будут работать в турецком регионе Кахраманмараш, который больше всего пострадал от землетрясения. Первая группа, состоящая более чем из 100 человек, со спецоборудованием и служебными собаками уже находится там. Самолеты МЧС России со спасателями и оперативными группами вылетели в Турцию и Сирию накануне по поручению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, пишут "Известия".