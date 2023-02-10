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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342

10 февраля 2023 11:34
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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342, ранены 72 424 человека. Об этом 10 февраля сообщило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«Согласно последней информации, полученной от SAKOM (группа центра координации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. — Ред.), в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 18 342 гражданина; 74 242 наших гражданина получили ранения. Из области в другие области эвакуировано 75 780 пострадавших от стихийного бедствия», — отметило AFAD.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 в ночь на 6 февраля неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с границей Сирии. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть афтершоков была отмечена в центральной части Турции.

Количество погибших в результате катаклизма растет с каждым часом. По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 1347 человек. Число пострадавших составляет 2295, пишут "Известия".

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