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Британский рыболов на промысле во Франции поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок

21 ноября 2022 22:26
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Рыба по прозвищу Морковь представляет собой гибрид кожаного карпа и карпа кои, которые традиционно имеют оранжевый цвет.

Британский рыболов Энди Хакетт на промысле во Франции поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок весом 67 фунтов 4 унции (30 кг), пишут "Известия" со ссылкой на газету Daily Mail.

Рыба по прозвищу Морковь представляет собой гибрид кожаного карпа и карпа кои, которые традиционно имеют оранжевый цвет.

42-летний Хакетт сообщил, что выловленная рыба оказалась на 30 фунтов тяжелее самой большой золотой рыбки в мире, пойманной Джейсоном Фугейтом в американском штате Миннесота в 2019 году.

В статье отмечается, что гигантской рыбе более 20 лет. Она была брошена в озеро, когда была еще совсем молодой, на рыболовном промысле во Франции, которым руководил британец Джейсон Коулер. С тех пор рыба считалась неуловимой.

Вскоре после вылова, взвешивания и фотографирования огромную рыбу выпустили обратно в озеро.

 

Фото: BNPS/Jason Crowther/"Известия"

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