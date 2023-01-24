Бренд M&M`s уберет из рекламы Красного и Желтого

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M&M`s намерен отказаться от «говорящих конфет» в рекламе на неопределенное время. С экранов исчезнут не только Красный и Желтый, но и все остальные персонажи. А представлять шоколадное лакомство теперь будет американская актриса Майя Рудольф. С чем связано это решение, рассказали в пресс-службе бренда.

«За последний год мы внесли изменения в наши «говорящие конфеты». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. Но теперь понимаем, что даже новая обувь конфеты может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», – приводит слова представителей бренда Wall Street Journal.

Недавно M&M's выпустил обновленную упаковку в поддержку представительниц прекрасного пола исключительно с женскими персонажами, что вызвало недовольство у потребителей. Бренд представил три конфеты – Коричневую, Зеленую и Фиолетовую. А до этого люди возмутились сменой обуви у Красного, Желтого и пары других конфет на гендерно-нейтральные кроссовки, пишет ФедералПресс.

По информации американской газеты, место привычных персонажей займет актриса и комик Майя Рудольф. Она появится в главной роли уже в февральской рекламе. Бренд уверен, что женщина сможет отстоять силу веселья.

«Говорящие конфеты» продолжат появляться в соцсетях M&M's, также передает издание.