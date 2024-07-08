Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX

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Американская авиастроительная корпорация Boeing признала вину в преступном сговоре с целью мошенничества по делу, связанному с крушением двух бортов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства США.

Отмечается, что в катастрофах, произошедших в Индонезии и Эфиопии, погибли 346 человек. Семьи погибших потребовали привлечь корпорацию к ответственности. После одобрения заявления правительства федеральным судьей Boeing должна будет выплатить штраф в размере $243,5 млн, добавляют журналисты. Помимо этого руководство компании в рамках сделки с минюстом согласилось инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соответствия требованиям.

В публикации также говорится, что признание вины может обернуться для производителя неспособностью заключать выгодные контракты с государственными ведомствами, например с минобороны США и космическим агентством NASA, пишут "Известия".