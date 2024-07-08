Я нашел ошибку
Главные новости:
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены.
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены
Мужчина утонул на озере Волжского района
Мужчина утонул на озере Волжского района
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные

Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX

8 июля 2024 11:56
82
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing признала вину в преступном сговоре с целью мошенничества по делу, связанному с крушением двух бортов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства США.

Отмечается, что в катастрофах, произошедших в Индонезии и Эфиопии, погибли 346 человек. Семьи погибших потребовали привлечь корпорацию к ответственности. После одобрения заявления правительства федеральным судьей Boeing должна будет выплатить штраф в размере $243,5 млн, добавляют журналисты. Помимо этого руководство компании в рамках сделки с минюстом согласилось инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соответствия требованиям.

В публикации также говорится, что признание вины может обернуться для производителя неспособностью заключать выгодные контракты с государственными ведомствами, например с минобороны США и космическим агентством NASA, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
8 июля 2024  11:59
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2024  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
107
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
407
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
946
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2715
Весь список