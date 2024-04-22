Bloomberg: Трамп теряет деньги из-за судебных расходов

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потратил в марте на судебные издержки $4,8 млн, у политика осталось $6,8 млн и он может столкнуться с нехваткой денег на адвокатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, Трамп тратил средства на юридические счета из политического комитета «Спасите Америку». С января этого года комитет потратил на судебные издержки около $60 млн, к началу апреля у него осталось около $4 млн наличными. Национальный комитет Республиканской партии отказался выделять средства на это.

21 апреля газета The New York Times писала, что Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона, пишет Газета.