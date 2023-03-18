Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
В ДТП в Сызрани пострадала женщина и двое детей
В ДТП в Сызрани пострадали женщина и двое детей
Девушка из Камышлинского районе оговорила знакомого
Женщина из Камышлинского районе оговорила знакомого
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

18 марта 2023 09:50
142
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

Авиакомпании США, которые не имеют возможности летать над российской территорией, захотели запретить такие полеты иностранным конкурентам, о чем попросили Белый дом и конгресс. Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, из-за потери полярных маршрутов американские компании изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города. Вследствие этого перевозчики США терпят убытки, потому что иностранные конкуренты, имеющие возможность летать через Россию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену, что дает им, по мнению американской стороны «несправедливое преимущество».

Авиакомпании США просят Белый дом и конгресс применить к иностранным перевозчикам ограничения, которые наложены на них самих, «фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты». В частности, пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер заявила, что самолеты иностранных компаний не должны вылетать, приземляться и проходить транзитом через аэропорты США, пишет Лента.

Издание предположило, что предложение получило поддержку министерства транспорта США. Так, был подготовлен проект приказа, запрещающего китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Соединенные Штаты, летать через Россию. На данный момент документ находится на рассмотрении.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
348
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
675
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
545
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
533
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
2389
Весь список