Астроном спрогнозировал возвращение Солнца к высокой активности

Кроме хорошо известных 11-летних циклов солнечной активности, вероятно, существуют и другие — с большим периодом. Об этом в интервью «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

«Такие гипотезы обсуждают. В частности, мы видим, что 11-летние циклы проходят с большей или меньшей активностью. Например, сильный цикл был в середине XX века, а последние два — довольно слабые. Это наводит на мысль о том, что «высота» 11-летних циклов меняется под влиянием более долгопериодических», — пояснил ученый.

К примеру, уточнил астроном, ученые говорят о цикле Глайсберга (70–100 лет), или даже цикле де Врие (2000 лет). Но пока мало статистики, чтобы с уверенностью утверждать о существовании таких циклов.

Тем не менее если эти предположения верны, то текущую эпоху можно рассматривать как время затишья перед новым подъемом солнечной активности. Есть основания полагать, что наша звезда находится вблизи минимума столетнего цикла и в ближайшие десятилетия мощность 11-летних солнечных циклов вновь увеличится.