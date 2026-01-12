Я нашел ошибку
Главные новости:
Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Астроном спрогнозировал возвращение Солнца к высокой активности

144
Астроном спрогнозировал возвращение Солнца к высокой активности

Кроме хорошо известных 11-летних циклов солнечной активности, вероятно, существуют и другие — с большим периодом. Об этом в интервью «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

«Такие гипотезы обсуждают. В частности, мы видим, что 11-летние циклы проходят с большей или меньшей активностью. Например, сильный цикл был в середине XX века, а последние два — довольно слабые. Это наводит на мысль о том, что «высота» 11-летних циклов меняется под влиянием более долгопериодических», — пояснил ученый.

К примеру, уточнил астроном, ученые говорят о цикле Глайсберга (70–100 лет), или даже цикле де Врие (2000 лет). Но пока мало статистики, чтобы с уверенностью утверждать о существовании таких циклов.

Тем не менее если эти предположения верны, то текущую эпоху можно рассматривать как время затишья перед новым подъемом солнечной активности. Есть основания полагать, что наша звезда находится вблизи минимума столетнего цикла и в ближайшие десятилетия мощность 11-летних солнечных циклов вновь увеличится.

В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
173
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
228
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1245
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
969
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
924
