Армения хочет отдать Азербайджану два села

Я нашел ошибку
Главные новости:
В православный праздник в честь иконы Божией Матери «Державная» преосвященный Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский совершил Божественную литургию в храме учреждения в поселке Спиридоновка.
ИК-26 УФСИН СО посетил Владыка Софроний
Подготовительные работы начаты заблаговременно.
В Самаре готовятся к проведению месячника по благоустройству города
В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную).
Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно
Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы.
Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.
Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего.
«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С.
20 марта в Самарской области без осадков, до +5°С
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.98
0.11
EUR 100.24
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные

Армения хочет отдать Азербайджану два села

19 марта 2024 12:52
208
Пашинян хочет отдать Азербайджану два села

Война между Арменией и Азербайджаном может начаться «в конце недели», если Ереван не согласится на компромиссы с Баку по вопросу населённых пунктов на рубеже двух стран. Об этом заявил армянский премьер-министр Пашинян на встрече с жителями приграничных сёл Тавушской области, пишет Life.ru.

«Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить начала войны. По этой причине мы решили, что нам следует пойти на уточнение границы на этих участках. И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сёл», — объяснил глава государства, которого цитирует Общественное телевидение Армении.

По его убеждению, конфликта не удастся избежать, если Ереван не согласится на корректировку своей границы и не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу сёл, которые считаются анклавами — то есть территориями в составе Армении, населёнными азербайджанцами. Он уверен в необходимости передать под контроль Азербайджана сёла Воскепар и Киранц.

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдём и скажем Азербайджану, что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнётся война», — сказал премьер-министр страны.

При этом Азербайджан заявлял, что претендует не только на Воскепар и Киранц, но ещё на два приграничных села на территории Армении.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян всё ещё согласуют тему подписания мирного договора. Для этого они встретились на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера ФРГ Олафа Шольца. После этого Алиев заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной. По словам Пашиняна, одним из главных итогов стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
211
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
251
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
432
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1264
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
694
Весь список