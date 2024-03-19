Армения хочет отдать Азербайджану два села

208

Война между Арменией и Азербайджаном может начаться «в конце недели», если Ереван не согласится на компромиссы с Баку по вопросу населённых пунктов на рубеже двух стран. Об этом заявил армянский премьер-министр Пашинян на встрече с жителями приграничных сёл Тавушской области, пишет Life.ru.

«Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить начала войны. По этой причине мы решили, что нам следует пойти на уточнение границы на этих участках. И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сёл», — объяснил глава государства, которого цитирует Общественное телевидение Армении.

По его убеждению, конфликта не удастся избежать, если Ереван не согласится на корректировку своей границы и не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу сёл, которые считаются анклавами — то есть территориями в составе Армении, населёнными азербайджанцами. Он уверен в необходимости передать под контроль Азербайджана сёла Воскепар и Киранц.

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдём и скажем Азербайджану, что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнётся война», — сказал премьер-министр страны.

При этом Азербайджан заявлял, что претендует не только на Воскепар и Киранц, но ещё на два приграничных села на территории Армении.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян всё ещё согласуют тему подписания мирного договора. Для этого они встретились на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера ФРГ Олафа Шольца. После этого Алиев заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной. По словам Пашиняна, одним из главных итогов стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее.