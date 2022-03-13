Английская премьер-лига отстранила владельца лондонского "Челси" Абрамовича от управления клубом

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Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) принял решение отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом, передает ТАСС.

"После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от управления "Челси", - сообщает пресс-служба лиги.

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке, им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Ранее Абрамович заявил, что вынужден продать "Челси" после того, как с требованием лишить его права собственности над клубом выступили ряд британских парламентариев вследствие спецоперации России на Украине. Бизнесмен принял решение продать "Челси", выставив клуб на продажу за 3 млрд фунтов ($4 млрд) и передав контроль над клубом попечителям благотворительного фонда команды.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN/ТАСС