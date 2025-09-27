активность Солнца существенно повысилась

168

Прогноз геомагнитной обстановки и солнечной активности на сутки вперед сделала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. И если геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, то активность вспышек на Солнце существенно повышена.

Солнечная активность не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

"Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста", – сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В сообщении солнечных метеорологов отмечается, что это имеет неясные риски для Земли.

Сильная вспышка была зафиксирована на Солнце 24 сентября. Тогда отмечалась повышенная вспышечная активность с умеренными рисками для Земли. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, а также создавать проблемы с космической связью и угрожать космическим аппаратам на земной орбите, пишет Смотрим.