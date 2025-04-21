22 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря

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Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупреждают о надвигающейся магнитной буре из-за активности на Солнце. Приближающийся шторм вызвала корональная дыра — за последние несколько суток она настолько разрослась, что вероятность спокойной магнитосферы нулевая.

«На Солнце за последние несколько суток сформировалась исключительно крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер», — заявили эксперты. «За последние двое суток дыра заметно выросла, поглотив часть экваториальных областей Солнца, откуда воздействие на Землю идет с вероятностями порядка 100%».

По первоначальному прогнозу, сильная буря должна была обрушиться на Землю еще 21 апреля. Однако затем ученые скорректировали информацию: пик магнитных бурь случится во вторник 22 числа.

Судя по прогнозу, возмущения магнитосферы Земли начнутся уже в 12 часов мск, после чего с каждым часом геомагнитная активность продолжит расти. До «красных» значений она доберется примерно в 18 часов мск, а пика достигнет в полночь. Ученые оценивают вероятность магнитной бури в 85%. При этом вероятность того, что геомагнитные возмущения окажутся слабыми — 15%. Шанса, что магнитосфера Земли останется спокойной,

По предварительному прогнозу, ближайший магнитный шторм окажется последним в этом месяце. После магнитной бури 22-23 апреля магнитосфера Земли еще несколько дней пробудет в возбужденном состоянии, а затем, до начала мая, остается спокойной. Но уже в начале следующего месяца геомагнитная активность вновь дойдет до «красного» уровня. Эксперты ожидают магнитную бурю 2, 5,6 и 7 мая. Повышенная активность магнитосферы прогнозируется 1, 8, 9, 18, 19, 20 и 21 числа, пишет Ура.ру.