Развитие туристического потенциала Самарской области обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона

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В понедельник, 18 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда крупнейших муниципальных образований. Центральными темами совещания стали оперативная обстановка в Самарской области, ход реализации национальных проектов, участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

Открывая совещание, Виктор Кудряшов представил участникам их коллегу Артура Абдрашитова – в новом качестве главы созданного министерства туризма Самарской области.

«Артур Игоревич давно работает в нашей команде, хорошо всем знаком, имеет определенные успехи, и сейчас перед сферой туризма стоят новые задачи, появляются новые возможности в связи с реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Пожелаем нашему коллеге успехов в новой должности», - обратился к членам кабмина председатель Правительства.

«Благодарю за доверие, рад оказаться в команде профессионалов. Служу Самарской области», - сказал в ответ министр туризма региона.

О текущей оперативной обстановке на территории губернии доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. В период с 11 по 17 июля чрезвычайных ситуаций в Самарской области не отмечалось. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,22 см по Балтийской системе высот.

Замначальника МЧС по региону также доложил о работе пожарных расчетов на территории исправительного учреждения №16 на территории Тольятти, где загорелся хозяйственный блок. К тушению пожара привлечен пожарный корабль «Смелый» и два пожарных поезда. «Погибших и пострадавших нет, пожар локализован, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не допущено», - сообщил Алексей Степанов.

Замглавы регионального МЧС сообщил также, что к настоящему времени в 18 муниципальных образованиях области открыто 46 пляжей. С наступлением жарких дней зафиксированы инциденты на воде. Четырех тонущих удалось спасти. Шесть происшествий закончились трагически. Председатель Правительства поручил проанализировать каждый случай, выявить причины и предложить меры по предупреждению таких событий.

Следующим вопросом повестки стало участие Самарской области в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Он включает в себя три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».

Развитие инфраструктуры – наиболее масштабная задача. Но итоги ее реализации будут особенно заметны и жителям, и гостям региона. Это строительство и модернизация отелей, обустройство популярных у туристов объектов посещения и маршрутов. Рыболовецкие базы, модульные и классические отели, глэмпинги, клубы деревенского отдыха и туристический информационный центр в Ширяево - всего в списке более 100 объектов. Самарская область подготовила и направила в федеральный центр заявки на привлечение средств на условиях софинансирования. По итогам их рассмотрения регион может получить порядка 400 миллионов рублей.

«Создание новых туристических маршрутов, издание новых путеводителей, развитие доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание пляжей на берегах рек и озер, водохранилищ или иных водных объектов. В том числе очистка акваторий, обустройство туристических ресурсов и информационных центров», - обозначил задачи нацпроекта в регионе Артур Абдрашитов.

«Уже сегодня мы видим, какое влияние оказывает туризм на экономику нашего региона: туристы обеспечивают работу большого количества мест размещения – гостиниц, туристических баз, ходят в рестораны, покупают продукцию местных производителей. Многие из туристов, приезжающих в наш регион, познакомившись с нашей уникальной природой, достопримечательностями, принимают решение приехать в Самару для учебы в высших учебных заведениях, а кто-то связывает с нашим регионом свою дальнейшую жизнь. Развитие туризма – один из факторов, влияющих на миграционный прирост, который наблюдается у нас впервые за много лет. Сейчас к нам на постоянное место жительства приезжает гораздо больше людей, чем уезжает из нашего региона. Это очень важный результат», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Важнейший вопрос, который участники оперативного совещания рассмотрели вне повестки - виды на урожай. По информации областного министерства сельского хозяйства, уже в конце недели в регионе стартует уборочная кампания. В текущем году аграриям предстоит освоить новую методику учета сельхозпродукции. Впервые все сведения о сборе урожая должны поступать в единую федеральную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

«Наша область была включена в число пилотных регионов по внедрению этой системы, и сегодня стоит задача, чтобы до 1 августа текущего года все сельхозпроизводители, которые занимаются растениеводством и сейчас будут приступать к сбору зерновых, зарегистрировались в этой системе», - обозначил важность вопроса Виктор Кудряшов.

Кроме того, председатель облправительства поручил министерству организовать обучение аграриев работе в системе, а управлениям сельского хозяйства муниципальных районов – оказать сельхозпроизводителям всестороннюю поддержку в решении новой задачи.

Фото: департамент информационной политики СО