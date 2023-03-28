Акция «Бесплатные экскурсии по Самаре»

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30 марта 2023 года в 18.00 в городе Самара состоится серия бесплатных экскурсий, организованных агентством нестандартных экскурсий по Самаре «Город-курорт» при информационной поддержке министерства туризма Самарской области. В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.

«Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристического рынка области, и конкретные инициативы всегда находят поддержку в нашем лице. Так марафон из 10 бесплатных экскурсий от наших партнеров, агентства экскурсий «Город-курорт» — своеобразный старт экскурсионного сезона в Самаре и области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Данная инициатива представителей агентства «Город-курорт» была поддержана министерством туризма Самарской области и в прошлом году, тогда в ней приняли участие 350 человек. В нынешнем году акция стала небольшой традицией, уверены, что мероприятия от «Города-Курорта» станет символичным началом нынешнего экскурсионного сезона, который благодаря аномально теплой погоде в этом году начался почти на месяц раньше, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО