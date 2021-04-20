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Застрявшая в Турции ведущая новостей Екатерина Андреева: "Я не знаю, как россияне будут возвращаться"

20 апреля 2021 18:39
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Екатерина Андреева эмоционально описала свои приключения при возвращении из ЮАР в Россию через Стамбул.

Ведущая новостей «Первого канала» Екатерина Андреева эмоционально описала в сторис своего Instagram свои приключения при возвращении из ЮАР в Россию через Стамбул. Она не смогла вылететь из Турции из-за введения ограничительных мер и заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова фактически обманула, когда говорила, что все туристы, находящиеся за границей, смогут без проблем вернуться домой.

По словам Андреевой, вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

"Голикова обещала, но обманула. Догузова (Зарина Догузова, глава Ростуризма — ред.) сказала, но неправду. Нас никто не вывез", - констатировала ведущая.

"Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь", - добавила Андреева.

Однако ведущей позже все-таки удалось улететь. Она отметила, что она и другие россияне, все сделали сами. "Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось!", - отметила она, не сообщив подробности, добавив только, что им помогли "счастливый случай и Бог".

Ранее сообщалось, что Россия ограничила с 15 апреля регулярное и чартерное сообщение с Турцией. При этом в Ростуризме заявили, что уехавшие в Турцию россияне смогут вернуться в плановом порядке, рассказал Типичный Сочи.

 

Фото:   Типичный Сочи

 

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