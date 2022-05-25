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Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ для посещений

25 мая 2022 11:29
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Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ для посещений

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил подборку из 90 локаций обязательных к посещению грядущим летом. Места разбиты по географическому принципу: по 10 на юге и севере России, в Центральной России, на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Замок Гарибальди в Хрящевке вошел в десятку мест для посещений в Поволжье. Это уникальный архитектурные комплекс, который переносит нас во времени далеко назад к рыцарям круглого стола и готической архитектуре.

 

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