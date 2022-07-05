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Юг России потеряет около половины туристов в этом году из-за закрытия аэропортов

5 июля 2022 15:26
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Юг России потеряет около половины туристов в этом году из-за закрытия аэропортов

Юг России потеряет около половины туристов в этом году из-за закрытия аэропортов, заявила эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. По ее словам, дополнительные сухопутные возможности удовлетворяют потребности путешественников лишь отчасти, пишет Лента.

«Из-за того что введен режим временного ограничения на вылеты встает очень много аэропортов. Турпотоки на юг очень снизились. Обычно турпоток на юг около 12 миллионов человек. Сейчас, в том числе из-за того нет сообщения, падение турпотока составляет где-то 50 процентов, по другим данным — 70 процентов», — высказалась Котляр.

Турпотоки частично обслуживаются за счет новых сухопутных возможностей, добавила она. «Очень большое усиление железнодорожного сообщения. Цены на билеты снижают, запускают дополнительные маршруты, подключают дополнительные ресурсы, в плане автобусных перевозок», — отметила эксперт по туризму.

Однако эти меры не смогут полностью перекрыть потребности путешественников, указала она. «Потоки сейчас перераспределяются. Люди ездят в Сочи и начинают разъезжаться по близлежащим территориям. В другие регионы тоже потоки распределяются. В Абхазию сейчас едут больше, чем в Турцию, и вообще больше, чем куда-либо», — подчеркнула специалист.

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