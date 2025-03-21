Всероссийская акция «Время открытий» проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие» прошла в Самарской области

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В честь Дня дикой природы на территории Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина в Самарской области состоялся поход, приуроченный к Всероссийской акции «Время открытий» проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие».

Проект «Походы Первых — больше, чем путешествие» стартовал в регионах России. Он проводится в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением Первых» и направлен на развитие активного туризма среди детей и молодежи.

Участниками похода в Самарской области стали активисты, волонтеры и специалисты в области охраны природы, молодые люди в возрасте 14–18 лет, среди которых представители Движения Первых, студенты ВУЗов и ССУЗов, а также ребята, отмеченные региональными наградами.

Туристский информационный центр Самарской области разработал насыщенную программу, которая включала в себя лекции от Жигулёвского заповедника, активные мероприятия, мастер-классы по туристическому делу, а также работу с опытными гидами-инструкторами, что позволило обеспечить безопасность и комфорт участников. В экспедиции участники увидели гору Малая Бахилова, гряду Жигулёвских гор, реку Волгу, остров Серёдыш, Жигулёвскую ГЭС.

Ребята научились базовым туристическим навыкам, среди которых – оборудование стоянки, установка палатки, использование стандартных и инновационных методов навигации, преодоление препятствий, горных рек с помощью различных видов переправ.

«Мне очень понравился поход, у меня остались яркие впечатления! Мы выходили к берегу Волги, где нам открылись очень красивые виды. Сегодня я узнала и много интересного о природе и птицах. Так, например, нам рассказали, что у каждой птицы свой голос и разное пение, а также то, что каждый пернатый обладает своим собственным силуэтом. Было очень познавательно и интересно, мне очень понравилось!», – поделилась одна из участников похода.

Фото: Максим Бубнов