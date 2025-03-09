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Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 15 марта 2028 года

9 марта 2025 15:38
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При этом Вьетнам исключил из списка Белоруссию.

Власти Вьетнама приняли резолюцию, согласно которой безвизовый режим для граждан России будет продлен до 15 марта 2028 года. Об этом сообщает портал NhanDan со ссылкой на документ, пишет gazeta.ru.

Решение также распространяется на граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Они смогут находиться в стране до 45 дней. При этом Вьетнам исключил из списка Белоруссию.

Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться во стране до 90 дней.

В конце февраля глава министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что ведомство планирует в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Министр напомнил, что в настоящее время россияне уже могут посетить страну без получения разрешения, однако мьянманцы такой возможности не имеют.

 

Фото:   freepik.com

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