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В Сызрани планируют обустройство туристского центра города в соответствии с туристским кодексом

10 июля 2025 15:02
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В Сызрани планируют обустройство туристского центра города в соответствии с туристским кодексом

В рамках развития туристской привлекательности городского округа Сызрань администрация муниципального образования разрабатывает и внедряет комплекс мероприятий по обустройству туристского центра города в строгом соответствии с положениями туристского кодекса центра города, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят на конкурсной основе до 25 июля. Ключевой целью является создание комфортной и привлекательной среды для туристов, способствующей увеличению туристического потока и развитию местной экономики.

На территории обустроят пешеходные зоны, создадут удобную навигацию, установят информационные стенды с картами и описанием достопримечательностей. Проведут устройство площадок из резинового покрытия, установят МАФ, а также создадут новые точки притяжения для туристов, такие как музеи, выставочные залы и интерактивные площадки.

Обустройство выполнят в срок до 31.10.2025 года (включительно). Стоимость работ — 44 млн рублей.

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