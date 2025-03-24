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В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»

24 марта 2025 10:29
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В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»

 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории Самарской области туроператорской компанией «Профцентр» при поддержке министерства туризма Самарской области реализуется проект Всероссийской военно-патриотический программы «Дороги Победы». 

«Дороги Победы» – это бесплатные автобусные экскурсии для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования по военно-патриотическим объектам и памятным местам, посвященным героическим и трудовым подвигам жителей города Куйбышева – запасной столицы.

В рамках экскурсии запланировано посещение площади Славы, Аллеи маршалов, одной из самых больших площадей – площади им. Куйбышева, с которой в 1941 году с парада уходили бойцы на фронт, площади Чапаева, музей истории г. Самара им. М. Д. Челышова и других достопримечательностей города и исторического центра по теме экскурсии.

«В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится цикл бесплатных экскурсий для детей по историческим местам Самарской области. Этот проект станет важным вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения, поможет детям глубже узнать героическое прошлое нашей страны и почтить память тех, кто сражался за мирное небо над нашими головами. Мы гордимся историей нашего региона и рады, что у ребят будет возможность окунуться в атмосферу великих событий, чтобы сохранить эту память навсегда», – поделилась министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Заявки на участие в программе для организованных групп принимаются от общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Самаркой области.

Состав группы: 35 детей + 3 взрослых сопровождающих.

Возраст участников: от 7 до 17 лет включительно.

Длительность экскурсии: 3,5 часа.

Экскурсии планируется проводить с апреля по сентябрь 2025 года.

Информацию по участию можно уточнить по телефону +7(846) 214-71-90, а также по электронной почте: VlasovaAA@samregion.ru, указав в теме письма «Дороги Победы».

Фото: министерство туризма Самарской области.

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