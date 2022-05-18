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В Самарской области стартовала Туриада

18 мая 2022 10:10
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В Самарской области стартовала Туриада

17 мая 2022 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» (Саратовская область) в девятый раз открылся Спортивно-туристский лагерь «Туриада». 

В этом году на площадке «Туриады» собрались около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями «Туриады» стали иностранные спортсмены – команда из Республики Узбекистан. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

В составе команды Самарской области – 31 спортсмен из Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска, которые представят регион в 2 дисциплинах: пешеходная (19 человек) и на средствах передвижениях (вело) (12 человек). Напомним, в прошлом году команда Самарской области в ряде номинаций взяла бронзу. В частности, призовое третье место самарская сборная заняла в номинации "Культурно-познавательный туризм", а в конкурсе видеопрезентаций стала абсолютным лидером.

В торжественном открытии Спортивно-туристского лагеря приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и временно исполняющий обязанности Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. 

На церемонии открытия лагеря Олег Машковцев приветствовал участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отметил, что проведение «Туриады» на гостеприимной саратовской земле стало доброй традицией. Заместитель полпреда подчеркнул, что основная цель «Туриады», – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

Олег Машковцев отметил, что «программа «Туриады» постоянно совершенствуется. Так в этом году по предложениям участников «Туриады-2021» предусмотрен за счет средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО грант победителю конкурса турмаршрутов. Надеемся, что он позволит еще раз подчеркнуть туристическую привлекательность Приволжья».

Заместитель полномочного представителя пожелал участникам азартной борьбы и честного судейства: «В этом году на Туриаде должно быть как всегда интересно, познавательно, одним словом – здорово! Уверен, что вся эта палитра эмоций, которую традиционно дарит Туриада, останется в ваших сердцах надолго, а дружба, зародившаяся здесь, будет крепкой и станет помогать вам по жизни».

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов, в рамках которого сильнейший участник впервые с этого года получит грант в размере до 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по маршруту-победителю конкурса. 

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Соревнования по лыжному туризму, входящие в программу «Туриады», состоялись в феврале т.г. в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.

Оценивать участников конкурсов в культурно-познавательной части «Туриады», где соревнуются студенты, обучающиеся на профильных специальностях, связанных с организацией туриндустрии, будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО. 

20 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря. В этот день будут проведены командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского федерального округа, а также «Кубок Дружбы», где на эстафетной дистанции соревноваться с представителями ПФО будут гости из Узбекистана.

Победители и призеры «Туриады – 2022» примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

Теги: В центре внимания

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