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В Самарской области резко подорожали путевки в Турцию

9 июля 2021 14:02
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В Самарской области резко подорожали путевки в Турцию

Цены на ряд товаров и услуг в Самарской области за неделю с 29 июня по 5 июля выросли. Больше всего в регионе подорожали стройматериалы. В частности, увеличилась стоимость древесностружечных и ориентированно-стружечных плит. Один кв. м этого товара подорожал на 36,5% и стоит теперь 521,3 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, на 23% в регионе выросли цены на металлочерепицу. Она продается по 698,6 руб. за 1 кв. м.

В числе прочего за прошедший период на 27,6% увеличилась стоимость отдыха в Турции. Одна поездка в эту страну теперь обходится почти в 45,6 тыс. руб.

Не так сильно, но тоже подорожал отдых в пансионатах региона (5,3%). Стоимость одного дня пребывания в них на сегодняшний день превышает 2,5 тыс. руб., пишет СитиТраффик.

Теги: рост цен Самарастат цены

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